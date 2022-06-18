الإطار: رئيس الحكومة المقبلة “إطاري”

الإطار: رئيس الحكومة المقبلة “إطاري”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، موعد حوارات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء القادم سيحظى باجماع البيت الشيعي.وقال العتبي في حديث  صحفي، إن “حوارات تشكيل الحكومة بدأت فعليا قبل 48 ساعة من قبل الإطار وحلفائه وسيكون الحراك متسارع في الأسبوع القادم من خلال لقاءات مباشرة مع قوى وتكتلات سياسية متعددة”، مؤكدا “وجود تفاهمات مبدئية مهمة وسيجري تعزيزها في الأيام المقبلة”.وأضاف العتبي، أن”موعد اعلان اسم مرشح رئيس الوزراء سيكون بعد الاتفاق على اليات تشكيل الحكومة وطبيعة المهام والملفات”، مشيرا الى انه “لم تطرح حتى ألان إي أسماء لان الوقت مبكر لهذا المسار لكن في كل الأحوال يجب ان يحظى المرشح بإجماع البيت الشيعي وبتزكية إيرانية أولا قبل طرحه على بقية الشركاء”.واشار الى ان “القوى السياسية مدركة لخطورة الانسداد السياسي وأهمية التفاهمات في إخراج العراق من أزمتها الراهنة في الإسراع بتشكيل حكومة توافقية تمثل كل المكونات”.ويعاني العراق من انسداد سياسي بدء يوثر على ملفات مهمة أبرزها الاقتصادي في الأشهر الأخيرة”.

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