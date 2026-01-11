الإطار: قانون الحشد الشعبي سيُقر رغم أنف أمريكا

الإطار: قانون الحشد الشعبي سيُقر رغم أنف أمريكا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، الإيراني الأصل عبد الصمد سالار الزركوشي، اليوم الأحد ( 11 كانون الثاني 2026 )، أن قانون الحشد الشعبي سيمضي نحو الإقرار، ولن توقفه الضغوط الخارجية أو ما يُعرف بـ“الفيتو الأمريكي”.وقال الزركوشي في حديث صحفي، إن “الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تمتلك هيكليتها ووضعها القانوني، وهي متواجدة في مقراتها ضمن أغلب محافظات البلاد”، مشيراً إلى أن “هذه القوة قدمت أنهاراً من الدماء في معارك التحرير، وكانت عاملاً حاسماً ومؤثراً في إنقاذ المدن والقرى والقصبات من عصابات داعش الإرهابية”.وأضاف أن “هناك حراكاً نيابياً جدياً لحسم قانون الحشد الشعبي خلال الدورة النيابية السادسة”، لافتاً إلى أن “الضغوط الخارجية، ومنها الفيتو الأمريكي، لن يكون لها أي تأثير، لأن العراق بلد ذو سيادة، والبرلمان يمثل جميع أطياف المجتمع العراقي”.وتوقع الزركوشي أن “يكون قانون الحشد الشعبي من أولويات مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، مؤكداً أن “هذا القانون سيبصر النور بدعم التفاهمات الوطنية والرؤية السياسية المشتركة داخل البرلمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *