الإطار: لا ولاية ثانية للسوداني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر ،الاثنين، إن “أغلب قوى الإطار لا تدعم خيار التجديد للسوداني لولاية ثانية، لأسباب ترتبط بملفات خارجية وأخرى داخلية، فضلاً عن وجود خلافات لا يمكن إنكارها”. وأضاف أن “الإطار يتجه نحو اختيار رئيس وزراء جديد وفق صيغة توافقية تُحسم داخل الإطار نفسه”، مشيراً إلى وجود نقاشات بشأن “اتفاق مكتوب” يحدد ولاية واحدة لرئيس الوزراء المقبل، ويمنعه من تشكيل الأطر أو الدخول في العمل الحزبي، على أن يقتصر دوره على إدارة الحكومة فقط.وبحسب شاكر، فإن “هذا التوجه يحظى بدعم واسع داخل الإطار، ما يجعل خيار التجديد للسوداني صعباً للغاية، خاصة وأن أغلب قوى الإطار لا تميل إلى هذا الخيار”.

