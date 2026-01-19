الإطار: مواصفات المالكي القيادية لا يوجد مثلها في العالم !!!!!!!!!!!!!!!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو قوى الإطار التنسيقي، باقر الساعدي، الاثنين، أن إعلان قوى الإطار عن مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة سيكون خلال الأسبوع الجاري. وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “التفاهمات بين قوى الإطار وصلت إلى مرحلتها الأخيرة لدعم نور المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الإطار سيصدر بياناً رسمياً بهذا الخصوص خلال الأيام القادمة”.وأضاف أن “ظروف المنطقة وتحدياتها والملفات المهمة تتطلب شخصية مثل المالكي للمضي في إدارة الحكومة المقبلة، التي سيكون أمامها العديد من الملفات الحيوية، لا سيما تعقيدات المنطقة والملف الاقتصادي والأزمة المالية”.وشدد الساعدي على أن “قوى الإطار تدرك أهمية المرحلة المقبلة، ولذلك يأتي دعمها لترشح نور المالكي استناداً إلى معطيات واضحة المعالم”.

