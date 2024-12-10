الإطار يؤكد على دعم حكومته في التحشيد العسكري على الحدود العراقية السورية

الإطار يؤكد على دعم حكومته في التحشيد العسكري على الحدود العراقية السورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، مساء أمس الإثنين، دعمه لجهود الحكومة بالتحشيد العسكري مع سوريا.وذكر الإطار في بيان ، أنه “عقد اجتماعه الدوري مساء أمس الإثنين في مكتب محسن المندلاوي وناقش قادته مجريات الأحداث في سوريا والدور الذي يلعبه العراق لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.وأكد الإطار التنسيقي بحسب البيان، “دعمه الكامل لما تقوم به الحكومة من جهود أمنية  لحماية الحدود العراقية مع سوريا“.وأضاف البيان، أن “قادة الإطار استذكروا مواقف التضحية والفداء والثبات لقواتنا المسلحة والأجهزة والتشكيلات الأمنية كافة بمناسبة الذكرى السابعة للانتصار على عصابات داعش الإرهابية وتحرير المحافظات العراقية .

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