الإطار يجدد دعمه لترشيح (المشهداني) لرئاسة البرلمان

الإطار يجدد دعمه لترشيح (المشهداني) لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، دعمه لمحمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب، فيما توقع حصول انسحابات لبعض المرشحين لرئاسة مجلس النواب.وقال النائب عن الاطار التنسيقي ثائر مخيف،في حديث صحفي، ان “الجميع ينتظر تحديد جلسة التصويت على المرشحين لاختيار احدهم لرئاسة مجلس النواب، مؤكدا دعم الاطار التنسيقي لمحمود المشهداني”.وتوقع، ان “تشهد الايام المقبلة انسحابات لبعض المرشحين”.

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