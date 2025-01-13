الإطار يدعو إلى الحفاظ على الجاهزية الأمنية “لمواجهة مخاطر جبهة تحرير الشام”

الإطار يدعو إلى الحفاظ على الجاهزية الأمنية “لمواجهة مخاطر جبهة تحرير الشام”
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الطباطبائي بحضور قياداته ورؤساء الكتل السياسية المنضوية ضمن الإطار وأكد الإطار التنسيقي خلال الاجتماع، وفق بيان ، على ضرورة تمرير القوانين التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين.وأعلن الإطار التنسيقي، عبر بيانه، الاتفاق على المضي قدمًا في تعديلات قانون الموازنة لضمان أن تُنفذ الحكومة برنامجها الخدمي بما يُحقق العدالة الاجتماعية وفي الشأن الإقليمي، جدد الإطار التنسيقي دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.وأمنياً، أكد الإطار التنسيقي ضرورة الحفاظ على الجهوزية الأمنية والعسكرية لمواجهة المخاطر المحتملة. وأكد التنسيقي، على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشددا على أن التكاتف الوطني هو الأساس لتحقيق الاستقرارين السياسي والاجتماعي.

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