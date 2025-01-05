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نائب:معظم القوى السياسية مع تغيير مفوضية الانتخابات
إيران تستثمر النفط العراقي المسروق من قبلها بموافقة السوداني
تحالف الفتح: القوات الأمريكية لن تخرج من العراق إلا باستخدام السلاح
الإطار يرفض شمول “الإرهابيين” بوشاية المخبر الحشدوي بقانون العفو العام
مصدر حشدوي:التهديدات الأمريكية الإسرائيلية للحشد سنرد عليها بقوة
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إيران تستثمر النفط العراقي المسروق من قبلها بموافقة السوداني
أكثر من (6) ملايين برميل نفط صادرات العراق لأمريكا خلال الشهر الماضي
اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
وزارة التخطيط:ارتفاع التضخم في العراق هو ارتفاع منطقي وليس جامحاً
مصدر مطلع:تأخير صرف الرواتب الشهرية ستكون أمرا واقعا بسبب الأزمة المالية
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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إيران تستثمر النفط العراقي المسروق من قبلها بموافقة السوداني
مصدر حشدوي:جرف الصخر لن تعود للسيادة العراقية إلا بأمر إيراني
الداخلية:ضبط أكثر من (6) أطنان من المخدرات الإيرانية خلال 2024
الفياض:سندافع عن المشروع الإيراني حتى الموت
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان:اعتقال (40) ألف تاجر مخدرات خلال (3)سنوات
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