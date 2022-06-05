الإطار يطالب التيار الصدري وتحالف السيادة بيان موقفهما من تمرد حكومة البارزاني على قرارات المحكمة الاتحادية

الإطار يطالب التيار الصدري وتحالف السيادة بيان موقفهما من تمرد حكومة البارزاني على قرارات المحكمة الاتحادية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الإطار التنسيقي، الأحد، التحالف الثلاثي لبيان موقفه قرار قضاْء كردستان بشأن بيع النفط.وقال القيادي عن الإطار حيدر اللامي، في حديث صحفي: إن “التحالف الثلاثي بتوضيح موقفه من تصريحات القضاء في كردستان بشأن عدم دستورية المحكمة الاتحادية”.وأضاف أن “إقليم كردستان سيختار رئيس الجمهورية القادم وفق استحقاقات تشكيل الحكومة وهذا ما يتطلب معرفته بأن الرئيس القادم هل سيكون مع المحكمة الاتحادية في جميع قراراتها ام هو ضد هذا الأمر”.وأوضح اللامي، انه “يتوجب على التحالف الثلاثي بيان موقفه من اتهامات قضاء الإقليم بعدم دستورية المحكمة الاتحادية للأسباب السابقة “، مشيراً ألى أن “الإطار لا يشكك في وطنية أي أحد ولكن يجب ان تكون المواقف واضحة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *