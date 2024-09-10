الإطار يعلن استمرار دعمه لحكومة السوداني

الإطار يعلن استمرار دعمه لحكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الإطار التنسيقي، الثلاثاء، حقيقة سحب دعمه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال القيادي في الإطار عقيل الرديني في حديث صحفي، إن “الحديث عن سحب الاطار التنسيقي دعمه للسوداني غير صحيح والاطار بكل قواه مازال داعم وبقوة للحكومة الحالية ورئيسها ونجاح الحكومة هو نجاح لكل قوى الاطار”.وبين الرديني أن “وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر لا يعني ان هناك خلاف وصراع، فهذا الاختلاف في الآراء أمر طبيعي، لكن كل قوى الاطار داعمة وبقوة للسوداني وحكومته وتعمل على إنجاح الحكومة بمختلف الملفات”.وخلال الفترة القليلة الماضية أثيرت أقاويل بين أوساط سياسية ووسائل إعلام عن ثمة خلافات تعصف بقادة الإطار التنسيقي والتي دفعت الأخير الى سحب الدعم عن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك على خلفية “ملف التنصت” الذي كشف عنه مؤخرا.

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