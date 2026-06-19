الإطار يمنح الزيدي الضوء الأخضر.. حسم الوزارات العالقة وتفاهمات على تفكيك السلاح وشراكات واشنطن

كشفت مصادر مطلعة من داخل الإطار التنسيقي عن تفاصيل اجتماع موسع جمع رئيس الوزراء علي الزيدي بقيادات الصف الأول في قوى البيت الشيعي، انتهى إلى تفاهمات سياسية وأمنية واقتصادية من شأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن قوى الإطار منحت الزيدي تفويضاً عملياً للمضي في اختيار مرشحي الوزارات الخلافية، وفي مقدمتها الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتخطيط، عبر مراجعة السير الذاتية ودراسة أسماء توصف بالمهنية وغير المرتبطة بالواجهات الحزبية أو الفصائلية.

كما شهد الاجتماع اتفاقاً أولياً على استحداث وزارة للسياحة، ضمن ترتيبات تهدف إلى معالجة التوازنات السياسية، على أن تُحسم الجهة المستفيدة منها وفقاً للثقل النيابي بين الكتل المعنية.

وفي الملف الأمني، جددت القوى المشاركة دعمها لمسار الحكومة الرامي إلى معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، عبر آلية منظمة وسقف زمني محدد ينسجم مع متطلبات الاستقرار الداخلي.

وشغل ملف العلاقات مع واشنطن مساحة واسعة من النقاش، حيث استعرض المجتمعون نتائج زيارة المبعوث الأميركي توم باراك إلى بغداد، ولا سيما المقترحات المتعلقة بالشراكات الاقتصادية والاستثمارية ومشاريع الطاقة والكهرباء، مع التوافق على تشكيل لجنة عليا تضم وزراء وخبراء لإعداد رؤية عراقية تضمن تحقيق أقصى المكاسب من تلك المبادرات.

كما تطرقت المناقشات إلى عروض أميركية لتطوير المنظومة الدفاعية العراقية من خلال تزويد البلاد برادارات متطورة ومعدات أمنية حديثة تسهم في تعزيز حماية الأجواء ورفع كفاءة القدرات الدفاعية.

وتشير مخرجات الاجتماع إلى أن الإطار التنسيقي يتجه نحو منح الحكومة مساحة أوسع للحركة في الملفات الحساسة، بالتوازي مع تحضيرات قد تجعل الزيارة المرتقبة للزيدي إلى واشنطن محطة مفصلية في مسار العلاقات العراقية الأميركية.