الإطار:(6) نواب من تحالف السيادة يرغبون بالانضمام إلينا

الإطار:(6) نواب من تحالف السيادة يرغبون بالانضمام إلينا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، عن ارتفاع عدد نواب تحالف السيادة الراغبين بالانضمام الى الاطار التنسيقي الى 6 نواب.وقال العتبي في حديث  صحفي،ان” الايام الاخيرة شهدت تطورات في ملف المباحثات مع نواب من تحالف السيادة لديهم الرغبة في الانضمام الى الاطار التنسيقي”، مبينا ان “العدد ارتفع الى 6 نواب وهناك حوارات بناءه مع نواب اخريين”.واضاف العتبي،ان “انضمام النواب الـ6 مجرد وقت ويعلن عنه رسميا مؤكدا بان الاطار تكتل سياسي يكتسب الموثوقية من خلال الالتزام بتعهداته وصلابة مواقفه والتي دفعت نواب قوى ومستقليين للحوار في اطار مساعي جادة للانضمام اليه”,.وأوضح، أن “الاسابيع المقبلة ستشهد مفاجات مهمة سيعلن عنها في وقتها”.

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