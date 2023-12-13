الإعلام الأمني:تم إنجاز الخطط الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية

الإعلام الأمني:تم إنجاز الخطط الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، جاهزية خطة تأمين يوم الاقتراع، فيما اشارت الى منع سير عجلات الحمل ذات الحمولة أكثر من 5 طن والدراجات النارية بدءا من يوم الاثنين.وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “الأجهزة الأمنية العليا هي المسؤولة عن وضع الخطط الخاصة لانتخابات مجالس المحافظات في كل محافظات العراق”.وأضاف أن “توجيهات القائد العام للقوات المسلحة هي توفير الأجواء الآمنة للانتخابات، من خلال الخطط التي أعدتها الأجهزة الأمنية العليا واللجنة التي يترأسها الفريق أول ركن قيس المحمداوي”.فيما أكد نائب رئيس الخلية اللواء يحيى رسول خلال المؤتمر أن “القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه بتوفير الأجواء الآمنة لإجراء الانتخابات، وهذا ما عملت عليه قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية”، مبيناً أن “الخطط جاهزة وهناك جهد كبير من قبل نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وتواجده في كل محافظات العراق”.وتابع أنه “تم إنجاز جميع الخطط الأمنية بهدف إنجاح العملية الانتخابية”.

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