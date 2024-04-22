الإعلام الأمني:تم تدمير منصة الصواريخ الحشدوية التي استهدفت القاعدة الأمريكية في سوريا

الإعلام الأمني:تم تدمير منصة الصواريخ الحشدوية التي استهدفت القاعدة الأمريكية في سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تعرض قاعدة للتحالف الدولي في سوريا لاستهداف صاروخي من داخل الأراضي العراقية.وهذا أول هجوم على القوات الأمريكية والتحالف الدولي منذ أوائل فبراير/شباط عندما أوقفت الفصائل الحشدوية في العراق هجماتها على العسكريين الأمريكيين.كما يأتي ذلك، بعد إنهاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث ربطت بعض الفصائل استئناف عملياتها بنتائج زيارة السوداني.وذكر بيان للخلية، إن القوات الأمنية ضمن قاطع عمليات غرب نينوى قرب الحدود العراقية السورية، “شرعت بعملية بحث وتفتيش واسعة عن مجموعة حشدوية استهدفت بالساعة (21،50) من يوم الأحد، قاعدة للتحالف الدولي بعدد من الصواريخ في عمق الأراضي السورية”.وأضاف أنه تم العثور على العجلة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت الطائرات الأمريكية بتدميرها .

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