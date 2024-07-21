الإعلام النيابية:قانون حق الحصول على المعلومة سيعرض في الجلسات المقبلة

الإعلام النيابية:قانون حق الحصول على المعلومة سيعرض في الجلسات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوتت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية، الأحد، على قانون حق الحصول على المعلومة، مؤكدة رفعه إلى رئاسة البرلمان.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ، أن “لجنة الثقافة والسياحة والآثار والأعلام النيابية صوتت ، خلال اجتماعها الدوري الذي عقد في مبنى البرلمان امس السبت، على تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة”.وتابعت، انه “تم رفعه لرئاسة المجلس من أجل إدراجه في جدول اعمال الجلسات القادمة”.

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