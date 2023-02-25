الإقاليم النيابية:اعتراضات نيابية على قانون “سانت ليغو”

الإقاليم النيابية:اعتراضات نيابية على قانون “سانت ليغو”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عدَّت لجنة الأقاليم النيابية، السبت، أن مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات بمثابة نقطة الشروع لمناقشته، مبينة أن هناك العديد من الإشكالات التي تواجه هذا القانون ما تزال قيد النقاش.وقال عضو اللجنة محمد الشمري في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “قانون مجالس المحافظات الذي قرأ قراءة أولى، ما هو إلا مقترح قانون ويعد نقطة الشروع لغرض مناقشة قانون مجالس المحافظات”.وأضاف الشمري، “لم يُبدأ بالتعديل بعد وما زالت اللجنة تنتظر الآثار التي تترتب عليه والتعديلات المقترحة من النواب ومن ثم إجراء التغييرات لحين الوصول لصيغة نهائية للقانون”.وأوضح، أن “هناك اعتراضات عديدة على القانون؛ ومنها الاعتراض على مسألة دمج مجالس المحافظات ومجلس النواب في قانون واحد في حين العنوان كان انتخاب مجالس المحافظات”، منوهاً بأنَّ “هناك قانونين الأول يخص انتخابات مجلس النواب والثاني انتخاب مجالس المحافظات وعند استبدال كلمة مجالس المحافظات في القانون يعني دمج القانونين في قانون واحد برغم اختلاف أداء مجلس النواب عن مجالس المحافظات”.وتابع، أن “من ضمن الاعتراضات أيضاً القانون الذي سيُعتمد هل هو سانت ليغو أو الدوائر المتعددة، أما القضية الأخرى فهي العد والفرز”، موضحاً أن “هناك الكثير من الأمور التي لم تحسم بعد بشأن هذه الانتخابات المزمع عقدها في تشرين الأول من العام الحالي ومدى استعداد المفوضية لإجرائها والأمور اللوجستية والأموال المرصودة لها، لكن هذا المشروع يمثل نقطة شروع وانطلاق لمناقشته”.جدير بالذكر أن مجلس النواب أنهى، في الـ13 من شهر شباط الحالي، القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

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