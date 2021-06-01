الإقاليم النيابية:نقل دواعش مخيم الهول إلى جنوب الموصل “قنبلة موقوتة”

الإقاليم النيابية:نقل دواعش مخيم الهول إلى جنوب الموصل “قنبلة موقوتة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبرداني، الثلاثاء، عن وجود اكثر من 30 الف داعشي من مختلف المحافظات العراقية في مخيم الهول في سوريا، مشيرا الى نقلهم لمخيم الجدعة يمثل قنبلة موقوتة تهدد البلاد.وقال الدوبرداني في تصريح صحفي، ان “الحكومة اتفقت على نقل العوائل الداعشية من سوريا باتجاه مخيم الجدعة دون استشارة او اشراك نواب نينوى واللجنة الامنية العليا”، عادا إياها “خطوة غير موفقة”.واضاف ان “هناك اكثر من 30 الف عنصر متاثر بأفكار داعش الارهابي وهم من مختلف المحافظات العراقية”، محذرا من أن “جمعهم في مخيم الجدعة يمثل قنبلة موقوتة تهدد امن البلاد”.واشار الى ان “وجبات العوائل الداعشية بدأت بالانطلاق من سوريا باتجاه العراق وان استمرار تدفقهم سيكون له تداعيات امنية وخيمة وخيانة لدماء الشهداء واهالي نينوى”.

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