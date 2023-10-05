الإمارات توقف منح تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين للجواز الإلكتروني

الإمارات توقف منح تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين للجواز الإلكتروني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- الإمارات توقف منح تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين للجواز الإلكتروني وفق أدناه …

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