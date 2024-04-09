الإنسان النيابية:إعادة قانون الاختفاء القسري إلى الحكومة

الإنسان النيابية:إعادة قانون الاختفاء القسري إلى الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الثلاثاء، مصير قانون الاختفاء القسري، فيما أوضحت سبب ارجاع القانون الى الحكومة. وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في حديث  صحفي ، ان “قانون الاختفاء القسري من القوانين التي وردت من الحكومة إلى مجلس النواب”، مبينا أن “القانون تمت إعادته إلى الحكومة بطلب من الكتل السياسية”. وأضاف أن “هناك آراء نيابية متعددة تؤكد ضرورة ارجاع القانون إلى الحكومة”، مشيرا إلى أن “لجنته ليس لديها مانع في المضي بقراءة القانون”. ولفت إلى أن “هناك لجانا تدرس هذا القانون بالتوافق مع الجهات المعنية للوصول إلى تفاهمات حول القانون”. 

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