الإنسان النيابية:معظم النواب لا يعلمون بتفاصيل تعديل قانون الأحوال الشخصية

الإنسان النيابية:معظم النواب لا يعلمون بتفاصيل تعديل قانون الأحوال الشخصية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية نيسان الزاير، اليوم الاثنين، أن تعديل قانون الاحوال الشخصية مجهول ولا نعلم تفاصيله.وقالت الزاير في حديث  صحفي، إن “معظم أعضاء مجلس النواب لا يعلمون تفاصيل تعديل قانون الأحوال الشخصية بحلته الجديدة”.وأضافت، إن “ما وصلنا من مسودة تعديل للقانون عنوان فقط بدون تفاصيل، مبينة أنها، لن تصوت عليه بصيغته الحالية”.ويوم امس، أجل مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية.

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