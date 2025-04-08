الإنسان النيابية تعلن عن إنجاز مسودة قانون إصلاح النزلاء

الإنسان النيابية تعلن عن إنجاز مسودة قانون إصلاح النزلاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز قانونين مهمين أحدهما خاص بإصلاح النزلاء ، فيما أشارت إلى تشريع قانون حق التظاهر السلمي. وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير في حديث  صحفي، إن” هناك عدة قوانين لدى اللجنة قسما منها أحيل إلى رئاسة مجلس النواب “.وأضاف ان ” لجنتها تعمل حاليا على اعداد قانون الاختفاء القسري فضلا عن قانون التظاهر السلمي بالإضافة الى قوانين أخرى”.وأشارت إلى أن” قانون اصلاح النزلاء تم تعديله وقدم الى هيئة الرئاسة ولكن عدم استمرار عقد جلسات البرلمان أدى لتعطيله”.

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