الإيرانيان الحكيم والخزعلي يبحثان نتائج اجتماعهما مع ” الإمام المهدي”!!

الإيرانيان الحكيم والخزعلي يبحثان نتائج اجتماعهما مع ” الإمام المهدي”!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإيراني عمار الحكيم وزعيم ميليشيا العصائب الإيرانية  قيس الخزعلي على تنفيذ مشروع الإمام خميني  في العراق والمنطقة ، جاء ذلك حسب بيان  لعمار بعد اجتماعهما مع الإمام  المهدي بحضور قرينه الخزعلي في الدار المغتصبة من قبل عمار  اليوم لبحث الاشتراك في الانتخابات المقبلة وفوزهما  الساحق  بأنفاس الإمام وزينب وخامئني ، وأكد الاثنان على ان الامام المهدي قد اوصى بدعم السوداني وحكومته لانه من حزب الدعوة والواحب  الشرعي يحتم  ذلك ، وكذلك تقوية النظام السياسي الصفوي بزعامة خامئني  تنفيذا لتوجيه الإمام “عج”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *