الإيراني حمودي:بأمر خامئني سنطرد القوات الأمريكية من العراق

الإيراني حمودي:بأمر خامئني سنطرد القوات الأمريكية من العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الإطار التنسيقي الإيراني الأصل همام حمودي ،اليوم الخميس، عن موقف الحكومة والإطار التنسيقي إزاء الهجمات الأمريكية الأخيرة على فصائل مسلحة عراقية. إنّ: “العدوان الأمريكي على المقرات الأمنية في جرف الصخر الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من حشدنا الشعبي ، تطور خطير وانتهاك للسيادة العراقية وسيادة المقاومة بزعامة الامام خامئني “. و أضاف حمودي في حديث صحفي، عن “تجاوز التحالف الدولي للقانون العراقي في التعامل مع الوضع العراقي، ويعيد لأذهاننا فكرة الاحتلال، ولفت حمودي إلى أنّ”التحالف الدولي دخل العراق بقرار في ظرف حرج وسيخرج بقرار أيضًا، إذ إن الإطار وإئتلاف إدارة الدولة الذي يضم جميع المكونات العراقية قررا إنهاء التحالف الدولي والتحول إلى اتفاقيات التعاون الثنائي تحت الولاية العراقية”. و أشار إلى”خطورة بقاء الأمن والاقتصاد العراقي بيد الولايات المتحدة”، مضيفًا: “آن الأوان لفرض سيادة الأمن والمال”. وأكد حمودي ،أنه بامر إمامنا خامئني سنطرد كافة القوات الأجنبية وفي مقدمتها القوات الأمريكية من العراق وان حشدنا الشعبي وحرسنا الثوري على اتم الجاهزية لذلك.

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