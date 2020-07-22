الاتحادالوطني:مشروع قانون الإنفصال الإداري والمالي عن أربيل جاهز للتصويت

الاتحادالوطني:مشروع قانون الإنفصال الإداري والمالي عن أربيل جاهز للتصويت
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السوريجي، الأربعاء، موافقة مجلس محافظة السليمانية على مسودة قانون اللامركزية الادارية والمالية في الاقليم، مبينا ان تاخير تقديم المشروع جاء بسبب اغلاق الطرق بين المحافظات.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “اللجان الدستورية والسياسية مستمرة في الاجتماع وتم اقرار قانون اللامركزية من قبل مجلس محافظة السليمانية بموافقة جميع الاحزاب في المحافظة”.واضاف ان “العمل يجري حاليا على اقرار قانون اللامركزية لمحافظتي السليمانية وحلبجة الا ان تاخير تقديمه الى الحكومة في الاقليم والبرلمان لسببين اولها قطع الطرق بين المحافظات بسبب كورونا فضلا عن تعليق جلسات برلمان الاقليم”.واوضح ان ” قانون اللا مركزية ضمان سياسي واجتماعي للمحافظتين ويسهم في منح الحرية في اختيار المشاريع وصرف الرواتب وغيرها من الامور التنموية”.

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