الاتحاد الأوروبي يؤكد على تعزيز التعاون مع العراق

الاتحاد الأوروبي يؤكد على تعزيز التعاون مع العراق
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 بغداد/ شبكة أخبارالعراق- زار سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق توماس سيلر، محافظة النجف الاشرف، الخميس ، والتقى بمحافظها يوسف كناوي.وقال المحافظ في بيان لمكتبه الاعلامي : “تم بحث المشاريع في مدينة النجف، واوضحنا مقومات المحافظة لتكون في مقدمة المدن، وما لدينا من مشاريع مهمة واستراتيجية في طور الانجاز، واخرى في مرحلة الدراسة، ستحدث تغييرًا خدميًا كبيرًا في واقع المحافظة”.بدوره اكد السفير سيلر حسب البيان “اهمية تفعيل التعاون المشترك بين الاتحاد الاوروبي والعراق في مختلف القطاعات.

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