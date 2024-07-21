الاتحاد العراقي لكرة السلة يتعاقد مع لاعبتين محترفتين

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السوداني:نفط العراق بخدمة لبنان حزب الله وبالمجان!!
المالية النيابية:وزارة المالية باشرت بتنفيذ موازنة 2024
نائب:الإتفاق الاستراتيجي بين العراق وأمريكا “خدعة سياسية”
الإعلام النيابية:قانون حق الحصول على المعلومة سيعرض في الجلسات المقبلة
نائب:منح جوازات سفر دبلوماسية للوزراء والنواب وفئات أخرى بأثر رجعي أمر مرفوض
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السوداني:نفط العراق بخدمة لبنان حزب الله وبالمجان!!
المالية النيابية:وزارة المالية باشرت بتنفيذ موازنة 2024
خبير اقتصادي:أكثر من (30) ضعفاً الفرق بين أعلى الرواتب وأدناها في العراق
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
عقوبات مالية على شركات الصيرفة بمبلغ (43) مليار ديناراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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(100) مليار دولار صرفت على وزارة الكهرباء والعراق مازال يشحذ الكهرباء من الخارج
السوداني يمنح نفط العراق إلى لبنان مجاناً بأمر إيران و مقياتي سيزور بغداد لشكره!
القانونية النيابية:منح الجواز الدبلوماسي لحامله ولأسرته “مدى الحياة”سابقة خطيرة
محافظ ميسان:ارتباطنا العقائدي والسياسي مع إيران يحتم علينا دعم اقتصادها
صورة من النفاق
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