الاتحاد العراقي لكرة السلة يتعاقد مع لاعبتين محترفتين

الاتحاد العراقي لكرة السلة يتعاقد مع لاعبتين محترفتين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الأحد، السماح للأندية العراقية المشاركة في دوري السيدات بالتعاقد مع لاعبتين محترفتين فقط خلال الموسم الحالي. وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد، خالد نجم، في حديث صحفي، إن هذا القرار يمثل سابقة في تاريخ دوري السيدات.وأضاف نجم أن الدوري النسوي لهذا الموسم سيقام في محافظتي أربيل ودهوك بإقليم كوردستان على مرحلتين، حيث ستُجرى المرحلة الأولى في أربيل من 14 إلى 19 آب المقبل، بينما تُنظم المرحلة الثانية في دهوك من 26 إلى 31 آب المقبل أيضا.ودعا الاتحاد الأندية الراغبة في المشاركة إلى تقديم طلبات المشاركة وتسليمها للاتحاد، على أن يكون آخر موعد للتسليم هو الأول من آب المقبل.

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