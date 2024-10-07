الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد جاهزية المنتخب لملاقاة نظيره الفلسطيني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العراقي لكرة أحمد الموسوي، اليوم الاثنين، على أن الأحداث الجارية في المنطقة الإقليمية أجبرت اللاعبين العراقيين المغتربين والمحترفين إلى الوصول براً لمحافظة البصرة لملاقاة المنتخب الفلسطيني.

وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “لاعبينا المحترفين سيحضرون إلى البصرة بعد أن تأكدنا من حجوزاتهم وسيصلون مساء اليوم للبصرة براً قادمين من دولة الكويت التي قدمت تسهيلات بالإجراءات لوصول لاعبينا بالوقت المناسب”.