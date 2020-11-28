الاتحاد العراقي لكرة اليد يصدر جدولاً للدوري العراقي الممتاز للموسم 2020- 2021

الاتحاد العراقي لكرة اليد يصدر جدولاً للدوري العراقي الممتاز للموسم 2020- 2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اصدار جملة من القرارات بشان مباريات الجولة الاولى من الدوري الممتاز.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح  صحفي اليوم، إن “لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد اصدرت جدول مباريات المرحلة الأولى (التجمع الأول ) للدوري العراقي الممتاز للموسم 2021 – 2020”.واوضح ان “المرحلة الاولى ستكون على شكل تجمعين الأول سينطلق في محافظة السليمانية في الاول من الشهر المقبل على ان يحدد التجمع الثاني خلال الفترة المقبلة”.واضاف ان “الاتحاد العراقي لكرة اليد يؤكد على جملة من الامور على النادي المستضيف تطبيقها والالتزام بها وهي على النادي المستضيف للمباراة توفير حماية أمن الملاعب لقاعة المباراة، وتوفير سيارة إسعاف تكون بالقرب من القاعة في حالة إصابة اللاعبين”.يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق الاول من كانون الثاني المقبل وبمشاركة 10 فريق تتبارى فيما بينها على مرحلتين.

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