الاتصالات النيابية:غياب وتجاهل لشركات الهاتف النقال من قبل السوداني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الاتصالات النيابية، زهير شهيد الفتلاوي، الاحد، إن “شركات الهاتف النقال العاملة في العراق تحقق أرباحاً هائلة وهي مدينة للحكومة بمبالغ كبيرة تصل لمليارات الدولارات”، مؤكداً أن “ما بذمة الشركات والضرائب السنوية يمكن الاستفادة منها بتسديد 50%‎ من رواتب الموظفين دون الاعتماد على النفط في تغطية رواتب الموظفين”. وأوضح النائب، أن “هناك تجاهلاً مستمراً وغياباً للرغبة والمحاسبة الحقيقية لعمل هذه الشركات، بينما الأموال التي بذمتها يمكن الاستفادة منها وإعادتها إلى خزينة الدولة لدعم الاقتصاد والإيرادات غير النفطية”. وأضاف، ان “قطاع الاتصالات يُعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المورد للبلد وركيزة أساسية في الموازنات العامة والكثير من الدول الإقليمية والمنطقة تعتمد على هذا القطاع في تعزيز الإيرادات وتغطية النفقات العامة، عكس العراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية في تغطية النفقات والخدمات ورواتب الموظفين”.

