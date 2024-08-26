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التعليم النيابية:كليات الزراعة مهددة بالإغلاق
ائتلاف النصر يدعو ” إعلاميا” إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق
نائب كردي سابق:80% من الشعب الكردي يرفض المشاركة في انتخابات الإقليم
الاستثمار النيابية:ليس من صلاحية البرلمان إلزام الحكومة بتوزيع شقق سكنية للشرائح المستحقة
مصدر حكومي:البيشمركة لن تعود إلى قضاء خانقين ونواحيها
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التعليم النيابية:كليات الزراعة مهددة بالإغلاق
الاستثمار النيابية:ليس من صلاحية البرلمان إلزام الحكومة بتوزيع شقق سكنية للشرائح المستحقة
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
نائب:نرفض إصدار قوانين استثمار خاصة لكل دولة
أكثر من (5)مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
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المنتخب الوطني العراقي يباشر تدريباته في الدوحة
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن تجديد عقد المدرب كاساس
تعرّف على أهم مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم لهذا اليوم
تغيير اسم الدوري الممتاز لكرة السلة إلى دوري المحترفين للموسم 2024-2025
إدارة الزوراء:سنلجأ إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإلغاء قرار الأولمبية بحل الإدارة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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رايتس ووتش:القضاء العراقي مسيس ولاتوجد كرامة للإنسان في ظل حكومة الميليشيات
تركيا تنفي مزاعم حكومة السوداني بإنهاء احتلالها في شمال العراق
لبنان تشكر إيران بالإيعاز لحكومتها في العراق برفع كميات النفط المرسلة لها للتغذية الكهربائية
الزراعة النيابية:رغم كل التنازلات التي قدمها السوداني لتركيا لم تستجيب لتزويد العراق بحصته العادلة من المياه
نائب:اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب السوداني
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- اذاعة INN