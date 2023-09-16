الاستثمار النيابية تنتقد إقامة الفندق القطري داخل المنطقة الخضراء

الاستثمار النيابية تنتقد إقامة الفندق القطري داخل المنطقة الخضراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت لجنة الاستثمار النيابية، السبت، التوجه نحو تنفيذ مشروع الفندق القطري داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة ان هذا المشروع سيفاقم ازمة الزحامات المرورية ويقلص المساحات الخضراء داخل هذه المنطقة وسيكون محل خلاف مع الحكومة.وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في حديث صحفي، ان “بناء المجمعات السكنية الجديدة داخل مناطق بغداد خلق العديد من المشاكل خصوصا فيما يتعلق بالازدحام المروري داخل مناطق العاصمة، اذ تم اختيار مواقعها بشكل غير صحيح”.وأضاف ان “هناك مشكلة أخرى برزت في الآونة الأخيرة تتعلق بمشروع الفندق القطري الذي يجري العمل على انشاءه داخل المنطقة الخضراء، وهو ماسيفاقم مشكلة الازدحام في شوارع بغداد والمنطقة المذكورة على وجه التحديد”.وبين ان “هذا الفندق سيكون محل خلاف بين لجنة الاستثمار والتنمية والحكومة الاتحادية، خصوصا ان الموقع المحدد غير مناسب ويتسبب بمتفاقم الازدحام وتقليص المساحة الخضراء داخل المنطقة المذكورة”. 

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