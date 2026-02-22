الاطار الإيراني: الإمام الغائب أتصل بوكيله خامنئي بعدم انصياع الإطار لرغبات ترامب!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار الإيراني عدي عبد الهادي، الأحد، أن الخضوع للإملاءات الأمريكية يعني فرض الوصاية على بغداد، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. وقال عبد الهادي في حديث صحفي،إ ن “ الإمام الغائب اتصل من جزر هاواي  بوكيلة خامنئي  بعدم انصياع الإطار لرغبات ترامب في اختيار رئيس الحكومة المقبلة ، وأضاف أن “تشكيل الحكومة لا يمكن أن يكون وفق مزاجات واشنطن أو أي ضغوط خارجية”، مؤكداً أن “العراق صحيح بلا سيادة من حيث كثرة التدخل الخارجي فيه ،وشدد عبد الهادي على أن “أي تدخل أمريكي يهدف إلى تغيير الإرادة الإطارية عبر الضغوط أو التهديدات لن يكون مقبولاً”.

