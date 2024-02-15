الاقتصاد النيابية:استمرار الحكومة بتمويل رواتب موظفي الإقليم لغاية تعديل الموازنة

الاقتصاد النيابية:استمرار الحكومة بتمويل رواتب موظفي الإقليم لغاية تعديل الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار الراق- أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية سوران عمر، الخميس، استمرار الحكومة بصرف 618 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.وقال عمر في حوار متلفز ، ان “الحكومة الاتحادية ستستمر في تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان بمبلغ 618 مليار دينار شهرياً لحين تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية”.وبين أن مبلغ الـ618 “يعادل نحو نصف الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان، وأنه بعد صرف رواتب الموظفين في العراق سيتم شهرياً تمويل إقليم كردستان به لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بعد إضافة العائدات المحلية إلى المبلغ”.

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