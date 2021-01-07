الاقتصاد النيابية:تخفيض موازنة 2021 من صلاحية مجلس النواب

الاقتصاد النيابية:تخفيض موازنة 2021 من صلاحية مجلس النواب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الخميس (7 كانون الثاني 2021)، انه من صلاحية مجلس النواب خفض موازنة مبلغ 2021.وقالت جودت في حديث صحفي، ان “موازنة 2021 هي الاعلى في تاريخ العراق رغم انه يمر بازمة مالية خانقة”.وأضافت، أن “مجلس النواب لديه صلاحية بخفض مبلغها من خلال اعادة تعديل ابوابها وتنظيمها بما لايرهق كاهل البلاد بديون اضافية”.وأشارت عضو لجنة الاقتصاد، إلى أن “جميع موازنات البلاد السابقة أجريت عليها تعديلات، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للعراق”.وأوضحت جودت، أن “التعديلات التي سيجريها البرلمان، ستكون اكثر وضوحا بعد مناقشة مشروع قانون الموازنة داخل قبة مجلس النواب”.من جانبه، أكد عضو المالية البرلمانية، شيروان ميرزا، أن “قيمة العجز المالي في موازنة 2021 يصل الى 71 ترليون لكن اذا اتخذت بعض الخطوات ومنها تاخير بعض الالتزامات المالية على العراق ومنها دفع اقساط وفوائد ديون مالية داخلية وخارجية قد تصل قيمة العجز الى 47 ترليون”.

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