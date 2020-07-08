الاقتصاد النيابية: إكمال ميناء الفاو عبر الاستثمار

الاقتصاد النيابية: إكمال ميناء الفاو عبر الاستثمار
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيّة في مجلس النواب ميثاق الحامديّ، الأربعاء، عزم وزارة النقل على إكمال ميناء الفاو، عبر الاستثمار.وقالت الحامدي في حديث صحفي، أنها “التقت وزير النقل ناصر بندر الشبلي، والذي سيزور البصرة، من اجل الاطلاع على ميناء الفاو الكبير،  وإعلانه عن قرار مهم سيخدم المحافظة ويقدم حلول متقدمة لإستئناف العمل في الميناء”.وأضافت، أن “وزير النقل أكد عزمه على إكمال مراحل إنجاز ميناء الفاو الكبير، وذلك عبر فتح باب الاستثمار وإحالته إلى مستثمر ينجز أعماله بوقتٍ محدد”، منوهة إلى أن “اللقاء شهد أيضا مناقشة ملف تطوير الموانئ والمنافذ الحدوديّة في محافظة البصرة”.وتابعت، أن “زيارة وزير النقل إلى محافظة البصرة، ستكون مهمة وميدانيّة لميناء الفاو الكبير وستشهد الأشهر القادمة إعلانه فرصة استثماريّة”، موضحةً أن “الزيارة ستشهد أيضاً تخصيص المعرض الخاص بشركة الموانئ العراقيّة لحجر المصابين بفيروس كورونا أو الملامسين وبالتنسيق مع دائرة الصحة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *