الاقتصاد النيابية تستغرب من الحلبوسي بعدم تزويد النواب بمسودة التعديلات على حصة الإقليم

الاقتصاد النيابية تستغرب من الحلبوسي بعدم تزويد النواب بمسودة التعديلات على حصة الإقليم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت , السبت , استغرابها من إصرار الحلبوسي على عدم تزويد النواب بمسودة التعديلات بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية رغم مطالبتنا بها, مؤكدة بان اغلب النواب سيقفون بقوة ضد أي استفادة للإقليم على حساب الاخرين .وقالت جودت في تصريح صحفي، , ان ” اغلب النواب المتواجدين حاليا في مجلس النواب ليس لديهم أي وضوح عن التعديلات التي تم اجرائها بالفقرات المتعلقة بالاقليم ” , مستغربة “تجاهل رئاسة مجلس النواب لمطالبة أعضاء المجلس بتزويدهم بمسودة التعديلات قبل دخولهم لجلسة التصويت اليوم ” .وأضاف ان ” اغلب النواب وخاصة الموقعين على طلب قدم لهيئة الرئاسة بمناقشة كل فقرة على حده التي تتعلق بحصة الإقليم بالموازنة ” , مؤكدة ان ” اغلب النواب سيقفون بقوة ضد أي استفادة للإقليم على حساب الاخرين” .يذكر ان النائبة عالية نصيف اكدت في تصريح  اليوم، أن  اغلب النواب ممن لا يطيعون رؤساء كتلهم طاعة عمياء تمردوا على اتفاق رؤساء الكتل امس مع الإقليم وانهم  بدأوا بجمع تواقيع يطالبون فيه مناقشة البنود المتعلقة بالافليم كل مادة على انفراد.

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