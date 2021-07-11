الاقتصاد النيابية تطالب بإلغاء وزارات التجارة والزراعة والصناعة ودمجها بوزارة واحدة

الاقتصاد النيابية تطالب بإلغاء وزارات التجارة والزراعة والصناعة ودمجها بوزارة واحدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء وزارات التجارة والزراعة والصناعة ودمجها بوزارة واحدة.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في حديث صحفي، إن “وزارات التجارة والصناعة والزراعة أصبحت تشكل عبئا على الدولة والمواطن من الناحية المالية والاقتصادية”.وأضافت، أن “المواطن والفلاح والصناعي لم يعد يرى سوى المعاناة من تلك الوزارات”، مشددة على “ضرورة إلغاء هذه الوزارات وجعلها وزارة واحدة تعنى  بالاقتصاد”.ولفت جودت الى أن “الفقراء الاكثر تضررا من هذه الوزارات واكثرها فسادا”.

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