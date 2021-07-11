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وزير التخطيط:(18.5) مليون يورو الدعم الألماني للعراق لتمويل مشروع الحوكمة
الاقتصاد النيابية تطالب بإلغاء وزارات التجارة والزراعة والصناعة ودمجها بوزارة واحدة
مصدر:إحراق 15 دونماً من البساتين في ديالى من قبل ميليشيا بدر
مستشار الكاظمي:لايمكن تخفيض سعر صرف الدولار!
وزير الموارد المائية:سنلجأ إلى المؤسسات الدولية لإستحصال حقوق العراق المائية من إيران
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
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