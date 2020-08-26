الاقتصاد النيابية تطالب بدمج بعض الوزارات للحد من الفساد

الاقتصاد النيابية تطالب بدمج بعض الوزارات للحد من الفساد
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الأربعاء، إلى دمج بعض الوزارات للحد من الفساد في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.وقالت جودت في تصريح  صحفي، إن “دمج بعض الوزارات شيء مهم في الوقت الحاضر لمواجهة الاخفاقات وسوء الإدارة والفساد الذي تعاني منه الحكومة الحالية”.وأضافت، أنه “تم تقديم مقترحات ومطالبات بشأن دمج ثلاث وزارات بوزارة واحدة إلا أن الأمر بقى دون تنفيذ”، داعية إلى “ضرورة دمج وزارات التجارة والصناعة والزراعة وتسميتها بوزارة الاقتصاد هدفها الرئيسي تأمين مفردات البطاقة التموينية”.وتابعت جودت، أن “عمل الوزارات الثلاث لايرتقي لمستوى الطموح لاسيما وزارة التجارة الذي يختصر عملها على توزيع مفردات البطاقة التموينية بالدرجة الأولى”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *