الانبار..الكربولي محافظا والدليمي رئيسا لمجلسها

الانبار..الكربولي محافظا والدليمي رئيسا لمجلسها
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 الرمادي/ شبكة أخبار العراق- انتخب مجلس محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، رئيساً له ونائبه والمحافظ، في أولى جلساته التي عقدها للمباشرة بمهامه.وقال مراسلنا، إن مجلس الأنبار انتخب عمر مشعان دبوس الدليمي رئيساً له، وأكرم خميس المحلاوي نائباً لرئيس المجلس.وأضاف أن المجلس صوّت على اختيار محمد نوري الكربولي محافظاً للأنبار.

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