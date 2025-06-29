الاولمبية العراقية:لا يمكن تحقيق إنجاز رياضي دون توفير الدعم المالي

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خبير اقتصادي:البيئة الاستثمارية في العراق طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد والسلاح المنفلت
اليوم..أسعار صرف الدولار=142250 ديناراً
قائممقام مندلي:سرق “غزلان الريم” من محمية القضاء من قبل جهات “مجهولة”!
المالية النيابية:شركة “كي كارد” تمتنع عن صرف رواتب الحشد
وزارة البيئة:مشروعاً مقترحاً مع البنك الدولي لمعالجة مشكلة تلوث الهواء في بغداد
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حركة حقوق: لا سيادة للعراق بوجود رشيد والسوداني وزيدان
لتمرير صفقة بيع قناة خور عبدالله للكويت ..تعيين رئيساً جديداً للمحكمة الاتحادية
خبير اقتصادي:البيئة الاستثمارية في العراق طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد والسلاح المنفلت
ائتلاف النصر:عدم مشاركتنا في الانتخابات لكونها أموال وتزوير وانعدام مصداقية الإصلاح الحقيقي
البنك المركزي:أكثر من (21) مليار دولار إستيرادات العراق خلال الربع الأول من العام الحالي
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