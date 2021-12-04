البارزاني:سنأخذ بثأر قتلانا بضرب التنظيم الإرهابي

البارزاني:سنأخذ بثأر قتلانا بضرب التنظيم الإرهابي
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- حذر مسعود البارزاني، السبت، من ان إقليم كردستان العراق مهدد بخطر كبير وذلك عقب الهجمات التي قام بها تنظيم الدولة الإرهابي وراح ضحيتها عدد من عناصر قوات البيشمركة.وقال البارزاني في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر اتحادات الجالية الكردية في أربيل ، إنه “لا يزال إقليم كردستان معرضاً لخطر كبير، حيث استشهد العديد من البيشمركة والمواطنين على يد إرهابيي التنظيم الإرهابي في كرميان ومخمور خلال الأيام الماضية”.وأضاف، “نطمئن الجميع بأننا سنأخذ بثأر الشهداء ولن نسمح بأن تذهب دماؤهم هدراً”.وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه التنظيم الارهابي، على قرية خضرجيجة على سفح جبل قرجوخ خلال الساعات الماضية إلى 13 قتيلاً. 

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