البارزاني:لن نقبل بأي محاولات للتلاعب بنتائج مقاعد الكوتا
 أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال مسرور بارزاني في تصريح للصحفيين، اليوم، “ننتظر نتائج عمل اللجنة المشكلة من الكتل والتحالفات الفائزة في الانتخابات بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة”.وشدد على أنه “لن نقبل بأي محاولات للتلاعب بنتائج مقاعد الكوتا في الانتخابات العراقية”، معتبرا أنه “لا توجد عدالة في توزيع المقاعد النيابية في قانون الانتخابات العراقي، فعلى سيبل المثال الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصد نحو مليون صوت، ولكنه حصل على 27 مقعدا فقط”.وأكد مسرور بارزاني وهو رئيس الحكومة الحالية لاقليم كوردستان أن “شرط الديمقراطي الكوردستاني في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة هو تطبيق الدستور”.وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم قال: يتعين على الأطراف السياسية الكوردستانية المعنية تحمل مسؤولية ذلك.

