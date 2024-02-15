البارزاني:لولا الاحتلال الأمريكي لما تمكن شيعة إيران من حكم العراق

البارزاني:لولا الاحتلال الأمريكي لما تمكن شيعة إيران من حكم العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا مسعود البارزاني  جميع مكونات ائتلاف إدارة الدولة إلى دعم عملية الحوار والاتفاقات بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي. جاء ذلك خلال لقائه ديفيد بركَر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، والوفد المرافق له، إلى أن الحكومة العراقية لابد أن تتوصل عن طريق الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى “اتفاق على أساس نتائج الحوار مع التحالف الدولي”، مشيراً إلى ضرورة أن تدرك جميع المكونات العراقية “حقيقة أن الإرهاب ومخاطر عودته بالظهور مجدداً لا تزال قائمة”.وأكد أن هذا الأمر “ليس من اختصاص البرلمان” ولا بد من إبعاد هذه المسألة عن “المزايدات السياسية وعن التداعيات والمعادلات الإقليمية من أجل الحفاظ على مصلحة العراق”. مبيناً أن “جميع الأطراف وخاصة الإطارية تعلم جيداً بأنه لولا احتلال العراق، فأن الموجودين في السلطة بالعراق الآن ما كانوا ليتمكنوا من حكم العراق أبداً”.حول الأوضاع العامة في العراق وإقليم كردستان، أكد الرئيس بارزاني ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بـ “الدستور الذي صوّت عليه شعوب العراق وضرورة حماية كيان إقليم كوردستان ومؤسساته”.

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