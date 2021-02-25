البارزاني: ميليشيا كتائب حزب الله وراء الهجوم الصاروخي على أربيل

البارزاني: ميليشيا كتائب حزب الله وراء الهجوم الصاروخي على أربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس (25 شباط 2021)، توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى معلومات جديدة بشأن استهداف أربيل بقصف صاروخي.وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ، أن الأخير “تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وجرى خلال المكالمة الهاتفية التباحث حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل”.ووفقاً للبيان، فإن بارزاني “وجّه شكره لوزير الخارجية الفرنسي على إدانته للهجوم”، مؤكداً “التوصل إلى معلومات جديدة نتيجة التحقيق المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وان ميليشيا كتائب حزب الله هي وراء الهجوم الصاروخي”.مشددين “على ضرورة التعاون الوثيق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي”.وأوضح البيان، أنه “تم التأكيد على مواصلة تعزيز العلاقات الودية الوطيدة بين إقليم كردستان وفرنسا”.

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