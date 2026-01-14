البارزاني والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات بين باريس وأربيل

البارزاني والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات بين باريس وأربيل
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء ( 14 كانون الثاني 2026 )، في بيرمام، السفير الفرنسي لدى بغداد باتريك دوريل، بحضور يان بريم القنصل العام الفرنسي في أربيل.وبحسب بيان مكتبه الإعلامي، قدم السفير الفرنسي خلال اللقاء عرضًا للأوضاع السياسية في العراق، والتوترات التي تشهدها المنطقة، وآخر مستجدات الوضع في سوريا، مشيدًا بدور الرئيس بارزاني في تهدئة التشنجات والاضطرابات هناك.كما جرى بحث مسار العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وجهود الأطراف السياسية الرامية إلى تشكيل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، فضلًا عن مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا وسبل مواصلة وتعزيز هذه العلاقات في المجالات المختلفة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *