البارزاني والمشهداني يؤكدان على حل أزمة رواتب الإقليم

البارزاني والمشهداني يؤكدان على حل أزمة رواتب الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كردستان في بيان،أن ” بارزاني، استقبل اليوم الأحد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، ورئيس لجنة النزاهة النيابية النائب زياد الجناني، حيث جرى التباحث بشأن أهمية القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما مسألة الرواتب والمستحقات المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم”.واتفق الجانبان بحسب البيان، على وجوب تحييد ملف الرواتب وعدم إقحامه في أي مشاكل أو خلافات سياسية كي لا يقع موظفو إقليم كردستان ضحية لتلك الخلافات، حيث تم التعامل مع مواطني الإقليم بصورة غير عادلة. كما أكد الجانبان على ضرورة حل عاجل لمشكلة الرواتب، وضمان إرسال المستحقات المالية للإقليم.وأوضح البيان أن المحادثات ستتواصل بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لحل هذه المسألة في الأيام المقبلة، كما شهد الاجتماع تأكيداً على ضرورة احترام النظام الاتحادي في العراق وصون حقوق الكيان الدستوري لإقليم كردستان.

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