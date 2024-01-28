البارزاني وكالين يؤكدان على تعزيز التعاون بين أربيل واسطنبول

البارزاني وكالين يؤكدان على تعزيز التعاون بين أربيل واسطنبول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث مسعود بارزاني مسعود ، اليوم الأحد، مع رئيس وكالة المخابرات الوطنية التركية إبراهيم كالين التطورات في المنطقة.وذكر بيان لمقر بارزاني ؛ أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية وآخر التطورات في المنطقة ومخاطر الإرهاب.كما تم التأكيد على العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا والتنسيق للحفاظ على السلام والاستقرار.

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