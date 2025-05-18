البارزاني “يتوقع” أن يشهد العراق مستقبلاً أفضل

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نيجيرفان بارزاني، خلال مشاركته في جلسة خاصة ضمن فعاليات منتدى “حوار طهران”،الأحد، إن “العراق بلد مهم، ويمكنه أن يؤدي دوراً فاعلاً ومؤثراً في المستقبل، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات وتحديات”، مضيفاً أن “البلاد طوت صفحة الحروب، لكنها ما زالت تواجه تحدياً أساسياً يتمثل في الانتقال من مرحلة إلى أخرى على المستوى السياسي والاجتماعي”.وأضاف رئيس إقليم كوردستان أن “قمة بغداد التي عُقدت كانت ناجحة بكل المقاييس، وعكست صورة جديدة عن العراق كدولة تسعى للعب دور جامع ومؤثر في محيطها العربي”، متوقعاً أن يشهد العراق مستقبلاً أفضل في ظل هذا الانفتاح والدور الإقليمي المتصاعد.