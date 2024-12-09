البارزاني يصل البحرين في زيارة رسمية

البارزاني يصل البحرين في زيارة رسمية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- بدأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى مملكة البحرين.وبحسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والبحرين، إلى جانب إجراء مباحثات بشأن آخر المستجدات والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة، خلال زيارته، عدداً من كبار المسؤولين البحرينيين لبحث القضايا الإقليمية المهمة، ولا سيّما المستجدات في سوريا، والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.ووفق البيان، تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لرئيس الحكومة لتوسيع علاقات إقليم كوردستان الدولية وتعزيز التعاون مع دول الخليج.ووصل رئيس حكومة اقليم كوردستان الى المنامة وكان في استقباله وزير المواصلات والاتصالات البحريني عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة.

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