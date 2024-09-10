البارزاني يناقش مع مدير مكتبه السابق اعتماد الدستور في العلاقة بين بغداد والإقليم

البارزاني يناقش مع مدير مكتبه السابق اعتماد الدستور في العلاقة بين بغداد والإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مساء أمس الإثنين، ضرورة العودة إلى الدستور واتباع اتفاق إدارة الدولة لحل المشاكل بين بغداد وأربيل.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، استقبل مساء امس الاثنين، وفدا رفيع في الحكومة العراقية يتكون من وزير الخارجية فواد حسين ووزير التخطيط محمد تميم ووزيرة المالية طيف سامي الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، فضلا عن عدد من المسؤولين“.وأكد بارزاني، أن “أفضل طريقة لتجنب المشاكل هي الاهتمام بالتفاهم والحوار بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها بالإقليم“.وأشار، إلى أن “حل المشاكل جميعا تحتاج العودة إلى الدستور واتباع الاتفاق السياسي الذي اتفقت عليه أحزاب تحالف إدارة الدولة“.وثمن بارزاني، “دور وجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتفادي المشاكل”، مجددا التأكيد بأن “حل المشكلات يكمن بالرجوع إلى الدستور والاتفاقات السياسية، فضلا عن وجود النية الخالصة والإرادة الحقيقية لحل المشاكل“.

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